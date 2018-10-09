«Салават» — «Авангард»: вратарь гостей Бобков был заменён на 16-й минуте

В первом периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и «Авангарда» тренерский штаб команды гостей решил провести замену вратаря. Игорь Бобков покинул место в воротах «ястребов» на 16-й минуте после трёх пропущенных шайб, голкипера заменил Алексей Мурыгин.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать нападающие «Салавата» Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, оформивший дубль.



В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 3:0 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Солодухина, после которой был заменён Бобков, можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19