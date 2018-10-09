«Сибирь» уступила «Словану» на домашнем льду

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Владимира Орсага прервали неудачную серию из пяти поражений, «Сибирь» потерпела 14-е поражение в 16 встречах.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, точным броском отметился нападающий команды гостей Чад Ро. На 56-й минуте Максим Казаков восстановил равновесие. В овертайме победу «Словану» принесла заброшенная шайба Эрика Желины.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи в Новосибирске также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19