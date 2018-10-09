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«Сибирь» уступила «Словану» на домашнем льду

«Сибирь» уступила «Словану» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Владимира Орсага прервали неудачную серию из пяти поражений, «Сибирь» потерпела 14-е поражение в 16 встречах.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, точным броском отметился нападающий команды гостей Чад Ро. На 56-й минуте Максим Казаков восстановил равновесие. В овертайме победу «Словану» принесла заброшенная шайба Эрика Желины.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2018, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 2
0:1, 0:0, 1:0, 0:1
Слован
Братислава
0:1 – Ро (Баранов, Шварны) – 12:30 (5x5), 1:1 – Казаков – 55:47 (5x5), 1:2 – Желина (Таффе) – 64:32 (4x3)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи в Новосибирске также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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