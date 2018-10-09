Орсаг: постепенно игроки из чемпионатов Чехии и Словакии привыкают к КХЛ

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал победу над новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Мы знали, что соперник выиграл последние два матча их трёх. Это была равная игра. Хотелось бы выделить вратарей, которые отыграли очень хорошо. Для нас это важная победа. У нас не получалось большинство всю игру, но реализовали его в овертайме.



Для нас позитивно, что мы пропустили меньше шайб, чем раньше. Это заслуга не только защитников, но и всей команды. Наши игроки из словацкой и чешской Экстралиги не очень опытные, но со временем они привыкают к уровню КХЛ», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» уступила «Словану» на домашнем льду

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