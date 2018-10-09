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«Салават» — «Авангард»: гости перебросали соперника во втором периоде 28-0

«Салават» — «Авангард»: гости перебросали соперника во втором периоде 28-0
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и «Авангарда» команде хозяев не удалось ни разу бросить в створ ворот соперника. Подопечные Боба Хартли за 20 минут второго периода бросили по воротам Юхи Метсолы 28 раз, дважды пробив финского голкипера.

Авторами заброшенных шайб в составе «ястребов» стали Давид Деарне и Максим Чудинов, счёт во встрече — 3:2 в пользу команды из Уфы.

Напомним, в первом периоде «Салават» трижды поразил ворота соперника, «Авангард» после третьего гола сменил голкипера Игоря Бобкова на Алексея Мурыгина. Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать нападающие «Салавата» Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, оформивший дубль.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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