Андриевский: от Бертрана мы ждём большего, но со «Слованом» выпала вся команда

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Слована» (1:2 ОТ).



«Мы играли сегодня плохо. Сложилось впечатление, что игроки вышли под эйфорией от двух первых периодов матча с рижским «Динамо». Всю игру у нас ничего не получалось. Мы не имеем права так играть перед своими болельщикам. На победу мы не наиграли.



В первом периоде были серьёзные проблемы при выходе из зоны, страдало начало атак. Я не видел статистики, но у нас огромный процент брака. У нас не было продолжения, с этого всё началось. «Слован» был быстрее, но даже когда соперник не встречал, мы отдавали неудачные передачи.



Я бы не переходил на личности, выпала вся команда. Будем менять сочетания, завтра подумаем. У Бертрана есть потенциал, он старается, но от него как легионера мы ждём большего. Но сегодня выпали все. Движение сегодня было намного хуже, чем позавчера», —передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» уступила «Словану» на домашнем льду