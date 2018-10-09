Таффе: болельщики свистели в адрес «Сибири», но у нас в Братиславе то же самое

Нападающий братиславского «Слована» Джефф Таффе прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Встречались две команды, которые не самым удачным образом начали сезон, но нам удалось хорошо отыграть все 60 минут основного времени, а в овертайме пришла удача. «Сибирь» играла с самоотдачей, было непросто. Надеюсь, теперь мы сможем оттолкнуться от этой победы, и дальше будет только лучше. После поражений в команде был не самый хороший психологический климат. Все ждали, что «Слован» будет играть удачнее, и тем ценнее эта победа на выезде. Она должна придать сил и уверенности. Перед матчем мы разбирали «Сибирь», знали, что команда прибавила и отчаянно борется в каждом матче. Новосибирцы создавали моменты, их голкипер хорошо действовал, но в дополнительное время всё решило удаление.



Как «Сибири» перебороть неудачу? Трудный вопрос. В моей карьере бывали моменты, когда команда много проигрывала подряд, в такие моменты всё решают одна-две ошибки. Важно продолжать работать, не опускать рук. У «Сибири» молодая, голодная команда. Они действуют с отдачей, их хорошо поддерживают болельщики, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. У «Слована» ведь схожая ситуация, мы много проиграли, но стали надёжнее действовать в обороне, это помогает бороться за результат.



Свист болельщиков с трибун? Да у нас в Братиславе то же самое. На прошлой неделе, помню, мы также пропустили в большинстве в концовке матча от «Йокерита», народ был недоволен. Это не очень приятно слышать», — сказал Таффе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» уступила «Словану» на домашнем льду