Источник: нападающий Рик Нэш завершил карьеру

Известный нападающий Рик Нэш планирует сообщить о завершении игровой карьеры, сообщает Complete Hockey News. 34-летний канадский игрок принял такое решение из-за повреждений, связанных с сотрясениями мозга.



Нэш провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета команд «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в НХЛ канадский нападающий провёл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.



За карьеру Нэш дважды выигрывал золотые медали Олимпиады, выиграв турниры 2010 и 2014 годов. Один раз хоккеист становился чемпионом мира, а также выигрывал награду «Морис Ришар Трофи» – приз лучшему снайперу сезона НХЛ.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19