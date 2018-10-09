Юха Метсола стал обладателем рекорда КХЛ

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 62 броска по своим воротам во встрече с «Авангардом» (3:2). Таким образом, финский голкипер установил рекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству отражённых бросков в основное время матча.



Ранее достижение принадлежало другому вратарю уфимского клуба — Андрею Карееву: россиянин, выступая в составе нижнекамского «Нефтехимика» в январе 2017 года отразил 61 бросок в игре с «Салаватом Юлаевым».



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19