Скабелка: есть желание выпускать на большинство «Барыса» третье звено

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:1).



«Хотел бы поблагодарить команду, сегодня получилась такая командная победа. Мы много работали в обороне, непростая игра была. Соперник создавал много давления. Где-то мы справлялись, несколько раз выручил Хенрик, особенно когда играли в меньшинстве. Было много моментов непростых. Ещё раз хочу поблагодарить команду за эту победу. И, конечно, спасибо болельщикам за хорошую поддержку.



Желание выпустить на большинство третье звено есть, но у нас сегодня не так много было большинства. В голове есть такая мысль, если когда-то будет много большинства, а пока так», — цитирует тренера официальный сайт команды.

Рижское «Динамо» уступило «Барысу», потерпев пятое подряд поражение