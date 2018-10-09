М. Майоров: это игроки «Салавата» теряли шайбу, а не «Авангард» её забирал

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Максим Майоров поделился впечатлениями от выигранного матча с «Авангардом» (3:2).



«Первый период отлично начали, потому что в двух предыдущих матчах у нас были проблемы в начале, проигрывали первые периоды по физике, в скорости, в движении. Поэтому сегодня вышли более заряженными, отлично сыграли. Во втором периоде соперник добавил и мы начали совершать детские ошибки. Вы сами знаете, что у нас есть такая проблема: ведя в счёте в 2-3 шайбы, начинаются какие-то проблемы. Считаю, что над этим нам надо поработать именно ментально и психологически, потому что дело не в руках и не в ногах, а в голове. В третьем периоде все ребята — молодчики. Все понимали, что команда-соперник находится на подъёме после второго игрового отрезка и их нужно сдержать. Вышли, выстояли, но, конечно, Юха — красавец, он отразил большое количество бросков. Если мы будем играть так, как в первом и третьем периодах, то против нас будет тяжело играть любой команде.



Во втором периоде мы не нанесли ни одного броска в створ? Ещё раз повторюсь, что это мы должны выходить и бросать по воротам. Это же мы сами теряли шайбу, а не они её у нас забирали. Нужно над этим поработать именно в голове, что-то поменять, подумать», — цитирует Майорова официальный сайт клуба.

«Авангард» проиграл, уничтожив Уфу по броскам – 64-11. Как такое возможно? Юхе Метсоле можно ставить памятник.