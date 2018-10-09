Анкипанс: рижское «Динамо» может играть лучше, главное — обрести уверенность

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (1:3). Специалист отметил, что игра его команды постепенно улучшается. Для латвийского коллектива поражение стало пятым подряд.



«Команду противника — с победой, с хорошей игрой. Тяжёлый момент для нашей команды, надо выбираться всем вместе. В принципе я доволен тем, что мы играли немного лучше как раз в деталях. Да, мы можем играть намного лучше, главное — обрести уверенность, а уверенность можно приобрести только через работу и через эти детали», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Казахстана.



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