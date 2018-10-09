Епанчинцев: большие вопросы к нападающим «Спартака», счастье — у чужих ворот

Главный тренер московского«Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:4). Специалист подверг критике игру нападающих команды.



«Большие претензии к нападающим. Соперник наглядно показал, как надо лезть на пятак. Счастье там, у чужих ворот. К сожалению, не было сегодня стремления у нападающих. Да, были полумоменты в первом периоде. Страдает у нас завершающая фаза.



Большие вопросы к нападающим, будем работать в этом направлении. Думаю, что травмированные игроки к следующему матчу должны усилить линию нападения. И в первую очередь усилить конкуренцию. Этого нам не хватало», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции.



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