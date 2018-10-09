22-летний канадский хоккеист умер во время любительского матча

22-летний хоккеист любительской команды Ноа Трулсен погиб на ледовой площадке в Лэнгли (Канада).



Хоккеист возвращался с игровой смены на скамейку запасных, поскользнулся и ударился головой о верхнюю часть борта. Партнёры пытались помочь упавшему без сознания Ноа, делали ему искусственное дыхание до приезда скорой помощи, но спасти хоккеиста не удалось. Травма оказалась несовместима с жизнью.



Напомним, в нынешнем году в России также произошла смерть во время хоккейного матча. 43-летний Максим Газуко из любительской команды «Сокол» внезапно упал на лёд. Партнёры по команде и выбежавший на площадку врач пытались помочь хоккеисту, но тот скончался из-за сердечного приступа, не приходя в сознание.