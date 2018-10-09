Айкел: я был по-настоящему счастлив, глядя на победу Овечкина в Кубке Стэнли

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел сообщил, что его вдохновляет победа Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли — 2018.



«Победа Овечкина очень вдохновляет. Это удовлетворение собой, понимание, что ты добился цели. Я тоже хочу это испытать. Я был по-настоящему счастлив, глядя на Овечкина. Когда видишь такие искренние эмоции у других, понимаешь, ради чего ты играешь в хоккей.



Почему я сменил 15-й номер на 9-й? Номер «9» долгое время был частью меня как игрока и как личности. Поэтому когда появилась возможность снова его носить, я подумал, что это будет правильно. Хочу войти в новую эру клуба с новым номером. При этом я очень ценю поддержку наших болельщиков и извиняюсь, если расстроил их этим», — приводит слова нападающего The Athletic.