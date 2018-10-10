Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился первой заброшенной шайбой после возвращения в лигу. В выездной встрече с «Виннипег Джетс» (идёт первый период, счёт — 1:1) он поразил ворота соперника на 7-й минуте. Ассистентами выступили защитник Дрю Даути и форвард Алекс Иафалло.

Видео заброшенной шайбы Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В минувшем матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (4:2) Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Всего в НХЛ на счету россиянина 819 (418+401) очков в 819 матчах.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».