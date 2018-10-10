Гол Панарина и дубль Фолиньо помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одолел «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой хозяев – 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).

В составе «Коламбуса» 3 (2+1) очками отметился капитан команды Ник Фолиньо. Две результативные передачи записал на свой счёт Александер Веннберг. Форвард «жакетов» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 57 секунд, сумев записать в актив заброшенную шайбу. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по воротам.

Голами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон и Карл Сёдерберг. Защитник гостей Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «-2». Российский голкипер Семён Варламов провёл матч в запасе.