Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Гол Панарина и дубль Фолиньо помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо»

Гол Панарина и дубль Фолиньо помогли «Коламбусу» одолеть «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одолел «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой хозяев – 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).

В составе «Коламбуса» 3 (2+1) очками отметился капитан команды Ник Фолиньо. Две результативные передачи записал на свой счёт Александер Веннберг. Форвард «жакетов» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 57 секунд, сумев записать в актив заброшенную шайбу. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков по воротам.

Голами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон и Карл Сёдерберг. Защитник гостей Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «-2». Российский голкипер Семён Варламов провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
5 : 2
2:0, 0:2, 3:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Фолиньо (Веннберг, Дюклер) – 06:49 (5x5), 2:0 – Дюбуа (Аткинсон, Фолиньо) – 10:32 (5x3), 2:1 – Маккиннон (Рантанен, Джонсон) – 23:27 (5x5), 2:2 – Сёдерберг (Жирар, Комфер) – 29:30 (5x4), 3:2 – Панарин (Нутиваара, Мюррей) – 45:14 (5x5), 4:2 – Фолиньо (Веннберг) – 51:32 (5x5), 5:2 – Андерсон – 58:00 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент