«Сан-Хосе» забросил 8 шайб «Филадельфии», у Проворова «-3»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» не оставил шансов «Филадельфии Флайерз». Матч состоялся в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и завершился разгромной победой гостей – 8:2 (4:0, 1:1, 3:1).

Дублями в составе победителей отметились Джо Павелски и Эвандер Кейн. Четыре результативные передачи на свой счёт записал форвард «акул» Кевин Лабанк. Защитник Шейн Гостисбер и нападающий Уэйн Симмондс забросили в составе «Филадельфии».

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 15 секунд, заблокировал один бросок и окончил матч с показателем «-3». В активе нападающего Михаила Воробьёва показатель полезности «-2» и 14 минут 2 секунды, проведённых на льду, 4:38 в большинстве.