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«Сан-Хосе» забросил 8 шайб «Филадельфии», у Проворова «-3»

«Сан-Хосе» забросил 8 шайб «Филадельфии», у Проворова «-3»
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» не оставил шансов «Филадельфии Флайерз». Матч состоялся в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и завершился разгромной победой гостей – 8:2 (4:0, 1:1, 3:1).

Дублями в составе победителей отметились Джо Павелски и Эвандер Кейн. Четыре результативные передачи на свой счёт записал форвард «акул» Кевин Лабанк. Защитник Шейн Гостисбер и нападающий Уэйн Симмондс забросили в составе «Филадельфии».

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 15 секунд, заблокировал один бросок и окончил матч с показателем «-3». В активе нападающего Михаила Воробьёва показатель полезности «-2» и 14 минут 2 секунды, проведённых на льду, 4:38 в большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 8
0:4, 1:1, 1:3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Кутюр – 03:17 (5x5), 0:2 – Павельски (Лабанк, Влашич) – 03:28 (5x5), 0:3 – Павельски (Лабанк) – 12:21 (5x5), 0:4 – Кейн (Браун, Донской) – 16:42 (5x4), 1:4 – Гостисбер (Жиру, Симмондс) – 24:56 (5x4), 1:5 – Кейн (Влашич, Лабанк) – 34:46 (5x5), 1:6 – Гертл (Карлссон, Бёрнс) – 43:27 (5x4), 1:7 – Майер (Лабанк, Карлссон) – 55:21 (5x5), 1:8 – Гудроу (Сёренсен) – 58:01 (4x5), 2:8 – Симмондс (Ворачек, Жиру) – 58:29 (5x4)
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