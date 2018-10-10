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Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Виннипегом»

Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Виннипег Джетс» принимал на домашнем льду «Лос-Анджелес Кингз» и одержал победу – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Счёт в матче на 7-й минуте открыл нападающий «королей» Илья Ковальчук. Для российского нападающего это первая заброшенная шайба после возвращения в НХЛ. Через четыре минуты Марк Шайфли сравнял счёт. Впоследствии хозяева вышли вперёд – отличился Кайл Коннор в большинстве.

В параллельной встрече игрового вечера «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:0. Дубль оформил Шон Монахан. На счету форварда «Флеймз» Джонни Годро три результативные передачи. Голкипер «Калгари» Майк Смит оформил шат-аут, отразив 43 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Ковальчук (Даути, Иафалло) – 06:25 (5x5), 1:1 – Шайфли (Танев, Моррисси) – 10:59 (5x5), 2:1 – Коннор (Уилер, Бафлин) – 30:21 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Линдхольм (Годро) – 16:11 (5x4), 0:2 – Монахан (Ткачук, Годро) – 25:22 (5x4), 0:3 – Монахан (Годро, Броди) – 40:33 (5x5)
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