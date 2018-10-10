Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Виннипег Джетс» принимал на домашнем льду «Лос-Анджелес Кингз» и одержал победу – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Счёт в матче на 7-й минуте открыл нападающий «королей» Илья Ковальчук. Для российского нападающего это первая заброшенная шайба после возвращения в НХЛ. Через четыре минуты Марк Шайфли сравнял счёт. Впоследствии хозяева вышли вперёд – отличился Кайл Коннор в большинстве.

В параллельной встрече игрового вечера «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:0. Дубль оформил Шон Монахан. На счету форварда «Флеймз» Джонни Годро три результативные передачи. Голкипер «Калгари» Майк Смит оформил шат-аут, отразив 43 броска.