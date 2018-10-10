Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 10 очков в 4 матчах сезона

«Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на домашнем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл со счётом 4:7 (1:2, 2:3, 1:2).

По четыре балла в составе «Торонто» на свой счёт записали форвард Митчелл Марнер (1+3) и защитник Морган Райлли (0+4). Дублями отметились нападающие гостей Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

Благодаря дублю Мэттьюс возглавил и список бомбардиров, и список снайперов НХЛ. 21-летний форвард забросил семь шайб и сделал три результативные передачи в четырёх матчах регулярного сезона при показателе полезности «0». Трижды Остон оформлял дубли на старте сезона. За карьеру в НХЛ на счету американского форварда 142 (81+61) очка в 148 играх.

Видео дубля Мэттьюса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.