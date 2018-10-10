Защитник ЦСКА Михаил Науменков помещён в список травмированных

Защитник ЦСКА Михаил Науменков из-за травмы пропустит ближайшие матчи своего клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги в своём пресс-релизе, хоккеист помещён в список травмированных до 15 октября. Таким образом, Науменков точно не сыграет с московским «Динамо», Адмиралом» и «Амуром».

Защитник ЦСКА получил травму в матче с «Авангардом». В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 11 матчах «регулярки», заработав показатель полезности «+4». В среднем за матч Михаил проводил на льду 13 минут 15 секунд.

В свою очередь подопечным Владимира Крикунова не смогут помочь защитник Андрей Миронов и нападающие Владислав Ефремов, Евгений Мозер и Максим Афиногенов.