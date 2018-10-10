Стали известны три главные звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги первого игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.



Третья звезда – нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо, оформивший дубль и сделавший одну результативную передачу в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:3)



Второй звездой признан голкипер «Калгари Флэймз» Майк Смит, отыгравший на ноль в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:0). Канадский вратарь отразил 43 броска.



Лучшим игроком дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, оформивший дубль в поединке с «Даллас Старз» (7:4). Благодаря этому он возглавил и список бомбардиров, и список снайперов НХЛ. 21-летний форвард забросил семь шайб и сделал три результативные передачи в четырёх матчах регулярного сезона при показателе полезности «0». Трижды Остон оформлял дубли на старте сезона.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 10 очков в 4 матчах сезона