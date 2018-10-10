«Амур» выменял Болтанова у «Магнитки» и подписал защитника Александрова из OHL

«Амур» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе в команду двух игроков. Состав команды пополнили защитник Никита Александров и нападающий Артур Болтанов.

Хабаровский клуб выменял у магнитогорского «Металлурга» 22-летнего форварда Болтанова на денежную компенсацию. Нынешний сезон он начал в ВХЛ в составе «Зауралья», где забил 1 гол в 5 матчах. В прошлом сезоне он забил 1 гол в 6 матчах за «Магнитку» в КХЛ, а за «Зауралье» набрал 26 (11+15) очков в 41 матче. Ещё 4 гола добавил в 9 матчах Кубка Петрова.

Также состав «тигров» пополнил габаритный 19-летний защитник Александров, вернувшийся в Россию из юниорской лиги Онтарио. С ним подписан двусторонний контракт на один год. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча за «Флинт», набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «-36» и 28 минутах штрафа. До этого Александров выступал за юниорские команды в системе московского «Динамо».