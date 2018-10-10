Деарне: все видят турнирную таблицу и ещё сильнее хотят обыграть «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Неудачное начало матча? Сложно найти объяснение. Они мощно начали, но мы не должны были отставать. Обычно стартовые отрезки нам удаются значительно лучше. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. К сегодняшнему матчу мы подошли с 13 победами и двумя поражениями. Все прекрасно видят турнирную таблицу, командам ещё сильнее хочется нас обыграть, догнать по очкам. Нам нужно быть к этому готовыми.

28-0 по броскам во втором периоде? Я был не в курсе этих цифр. Но знаете, порой выигрываешь матчи, которые по всей логике выиграть не должен был, и наоборот, бывает так, что проигрываешь, несмотря на то, что заслужил победу. Я думаю, сегодня было немало позитивных моментов в нашей игре, если вынести за скобки первые 10 минут. Как я уже говорил, конкуренты не дремлют и гонятся за нами.

Мой гол? Всегда ждёшь первый гол, думаешь об этом. Хочется помогать команде побеждать. Конечно, здорово, что удалось забросить, но предпочёл бы, чтобы игра закончилась с иным результатом», — цитирует Деарне официальный сайт клуба.