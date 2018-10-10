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Итоги дня НХЛ для россиян: 1995 дней разделили шайбы Ковальчука

Итоги дня НХЛ для россиян: 1995 дней разделили шайбы Ковальчука
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие 12 российских хоккеистов.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился первой заброшенной шайбой после возвращения в лигу. С момента предыдущей шайбы Ковальчука прошло 1995 дней.

ВратарьКомадаСейвы%ОБСчёт
Бобровский1Коламбус»25 из 2792,65:2
ИгрокКомандаОчки+/-ШтрафБроскиВремяВбрасыванияХитыБлоки
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0-22014.024 из 800
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-10316.04-10
А. Свечников (н)«Каролина»1+0+10211.57-00
Панарин (н)«Коламбус»1+0+10217.57-00
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+0+10323.031 из 102
Радулов (н)«Даллас»1+2-10317.02-22
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10212.54-00
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-30022.15-01
Задоров (з)«Колорадо»0+0-20114.59-11
Зайцев (з)«Торонто»0+1+10222.12-21
Ожиганов (з)«Торонто»0+000216.25-00
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