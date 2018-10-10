Итоги дня НХЛ для россиян: 1995 дней разделили шайбы Ковальчука

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие 12 российских хоккеистов.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился первой заброшенной шайбой после возвращения в лигу. С момента предыдущей шайбы Ковальчука прошло 1995 дней.

Вратарь Комада Сейвы %ОБ Счёт Бобровский 1Коламбус» 25 из 27 92,6 5:2