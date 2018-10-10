Итоги дня НХЛ для россиян: 1995 дней разделили шайбы Ковальчука

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие 12 российских хоккеистов.
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился первой заброшенной шайбой после возвращения в лигу. С момента предыдущей шайбы Ковальчука прошло 1995 дней.
|Вратарь
|Комада
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|1Коламбус»
|25 из 27
|92,6
|5:2
|Игрок
|Команда
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|2
|0
|14.02
|4 из 8
|0
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-1
|0
|3
|16.04
|-
|1
|0
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+1
|0
|2
|11.57
|-
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|+1
|0
|2
|17.57
|-
|0
|0
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|+1
|0
|3
|23.03
|1 из 1
|0
|2
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+2
|-1
|0
|3
|17.02
|-
|2
|2
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|2
|12.54
|-
|0
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-3
|0
|0
|22.15
|-
|0
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|0
|1
|14.59
|-
|1
|1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+1
|+1
|0
|2
|22.12
|-
|2
|1
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|2
|16.25
|-
|0
|0