Воронин: белой завистью завидую Тюрикову, хотелось бы провести такую карьеру

Матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» позволил нападающему «Спартака» Артёму Воронину установить клубное достижение. Теперь он рекордсмен «Спартака» по количеству матчей за клуб в КХЛ, на его счету 268 матчей. Прежнее достижение (267 игр) принадлежало словацкому нападающему Штефану Ружичке.

«С победой поздравлять не пришлось, к сожалению. Но несколько ребят в команде поздравили, друзья написали смс. Даже пришли сообщения от тех людей, от которых и не ожидал их получить. Я, понятно, и не обижаюсь, если кто-то не поздравил. Потом поздравят, я ведь буду об этом долго кричать во всеуслышание. Но на самом деле не считаю это достижение каким-то грандиозным событием. Да, приятно, но не более того.

Можно ли побить рекорд Тюрикова по общему количеству игр (702 матча)? Вот это по-настоящему огромное достижение. Мне бы, конечно, тоже хотелось бы провести такую великолепную карьеру, не буду скрывать. Белой завистью ему завидую. Такие люди вызывают огромное уважение. Но на сегодняшний день не верю, что смогу даже приблизиться к числу 700. Страшно подумать, сколько он минут на льду сыграл.

Играть до 40 лет? Пока плохо представляю себя на льду в таком возрасте. Хоккей поменялся, игра стала гораздо быстрее, нагрузки возросли. Сейчас, мне кажется, играть до 40 лет с каждым годом становится всё труднее и труднее — слишком интенсивной стала игра», — цитирует Воронина официальный сайт клуба.