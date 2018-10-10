Террьен: Марков – один из лучших защитников в истории «Монреаля»

Бывший тренер «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз» Мишель Террьен поделился воспоминаниями от совместной работы в «Канадиенс» с российским защитником Андреем Марковым.

«С Андреем Марковым мы работали долгое время, он был в «Монреале», когда я только пришёл туда, был там во второй раз. Марков – один из лучших защитников в истории «Канадиенс». В последних сезонах в «Монреале» Марков уже был ветераном, лидером команды, мы с ним много разговаривали, я интересовался его мнением. Он заслужил огромное уважение от всех игроков. Марков долгое время играл в команде важную роль. Он показывал умный хоккей и был настоящим профессионалом. Рано приезжал на арену, много пахал, работал над своей физической формой. Андрей служил молодым ребятам примером, показывал, чего стоит быть профессионалом.

Я был разочарован, когда узнал, что он уходит из команды, знал, что он хотел закончить карьеру в «Монреале». Это бизнес, но я бы хотел, чтобы Андрей провёл свой 1000-й матч за «Канадиенс» и завершил карьеру там», — сказал Террьен в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Мишель Террьен был уволен из «Монреаля» в середине сезона-2016/17 после пяти лет работы с командой. За свою долгую тренерскую карьеру он успел дважды поработать с «Канадиенс», а также провёл почти четыре сезона в «Питтсбурге», где в 2007 году стал номинантом на «Джек Адамс Эворд». На его счету 406 побед в 814 матчах НХЛ, а также 38 побед в 71 матче плей-офф. Главными достижениями Террьена в НХЛ можно назвать выход в финал Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2008) и выход в финал Востока с «Монреалем» (2014).