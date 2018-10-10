«Сибирь» командировала Дмитрия Лукина в новокузнецкий «Металлург»

В рамках договора о сотрудничестве между «Металлургом» и «Сибирью» в расположение новокузнечан из состава новосибирского клуба командирован защитник Дмитрий Лукин, информирует официальный сайт клуба ВХЛ. Игрок уже присоединился к команде и провёл первые тренировки накануне выездной серии.



Лукин — воспитанник челябинской школы хоккея. В нынешнем сезоне в КХЛ провёл 3 поединка, набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1». В предыдущем чемпионате сыграл за «Сибирь» 25 матчей, при 2 результативных передачах полезность составила «-1». Всего в Континентальной лиге за клуб из Новосибирской области провёл 63 встречи, набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-6».



В Высшей лиге выступал за «Челмет» и «Ермак» — 90 матчей, 9 (2+7) очков, полезность «-12». В МХЛ играл за «Белых Медведей» и «Сибирских Снайперов» — 216 встреч, 25 (4+21) баллов, полезность «-25».