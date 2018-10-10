Третьяк: Фазель должен приехать на закладку фундамента арены в Новосибирске

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в октябре приедет на закладку фундамента стадиона в Новосибирске, который примет матчи молодёжного чемпионата мира 2023 года, сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Комиссия IIHF приедет в Новосибирск в октябре, Фазель должен приехать на закладку фундамента арены», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, Международная федерация хоккея утвердила проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. 18 мая на конгрессе IIHF был утверждён контракт с Федерацией хоккея Канады на 10 лет, в котором определены места проведения ближайших МЧМ. Молодёжные чемпионаты мира в России проводились дважды, в 2001 году турнир принимали Москва и Подольск, в 2013-м — Уфа.