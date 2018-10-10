«Коламбус» — «Колорадо» — 5:2. Видеообзор матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одолел «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой хозяев – 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).



В составе «Коламбуса» 3 (2+1) очками отметился капитан команды Ник Фолиньо. Две результативные передачи записал на свой счёт Александер Веннберг. Форвард «жакетов» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 57 секунд, сумев записать на свой счёт заброшенную шайбу. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков.



Голами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон и Карл Сёдерберг. Защитник гостей Никита Задоров окончил матч с показателем полезности «-2». Российский голкипер Семён Варламов провёл матч в запасе.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.