В. Кулёмин: в «Динамо» суперский коллектив, игру в меньшинстве наладим

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин рассказал о заключении полноценного контракта с клубом и ответил на вопрос о неудачной игре бело-голубых в меньшинстве.

«Упала ли гора с плеч после подписания контракта? Чуть-чуть упала. Но никто не отменяет того, что нужно на каждой тренировке каждый день доказывать право на свое место в команде. Контракт контрактом, но хочется помогать и быть полезным для клуба. А так спасибо «Динамо» за доверие, постараюсь оправдать и не подвести. Коллектив вообще суперский. Кого-то знал давно, но вообще с первого дня со всеми познакомился. Ощущение, что в команде не пару недель, а как минимум пару лет. Все ребята добрые и помогают адаптироваться, чем могут.

Что происходит с игрой в меньшинстве? Сейчас начали ещё активнее работать над этим компонентом, но и команды выходят против нас мастеровитые. Результат придёт, всё впереди — вот увидите сами. Сейчас да, бывает, потеряем игрока за спиной. Да и все шайбы залетают под конец «пересменки». Люди набегались, подустали, и за 10–15 секунд забивают нам гол, надо почаще меняться. Но повторюсь: ситуация становится лучше, и игру в меньшинстве «Динамо» наладит», — приводят слова Кулёмина «Известия».