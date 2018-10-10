Подъяпольский: кто-то вообще говорил, что «Ак Барс» купил меня за пустые коробки

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился воспоминаниями о переходе в казанский клуб из новокузнецкого «Металлурга», который был осуществлён перед сезоном-2017/18.

«Было тяжеловато. Приходилось работать, я понимал, что это топовой клуб и здесь надо доказывать, что сразу не буду играть. За меня заплатили две тысячи рублей? Да, слышал об этом. Кто-то говорил, что купили за две тысячи, кто-то вообще говорил, что за пустые коробки. Честно говоря, мне без разницы. Главное, что я приехал сюда.

Я мог надолго застрять в ВХЛ? Об этом лучше не думать. Провёл неплохой прошлый сезон в «Барсе», хорошо поработали с тренером вратарей, тогда и дали шанс в главной команде», — цитирует Подъяпольского «Спорт Бизнес Online».