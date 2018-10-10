Романов: Билялетдинов даже сейчас воспитывает меня в быту и в хоккее

Защитник ЦСКА Александр Романов рассказал о советах, которые ему даёт его дедушка — главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

«Он всегда, и даже сейчас, воспитывает меня в быту и в хоккее. Я думаю, что для него было неважно, на какой позиции я буду играть: в обороне или в атаке. Считаю, что он, наоборот, обрадовался тому, что сможет научить меня играть в своей стихии – в обороне. Мой отец был нападающим, он помогал бы мне в атаке.

Мы общаемся практически после каждой игры. Он смотрит много моих матчей в записи, следит за моей игрой. Мы очень часто разбираем мои матчи.

Я – универсальный защитник, поэтому каких-то козырей в своей игре не выделю. У меня много сильных сторон, но также мне есть над чем работать. А что-то конкретно я выделить не могу», — цитирует Романова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.