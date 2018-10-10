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Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин проводит 1000-й матч в чемпионатах России

Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин проводит 1000-й матч в чемпионатах России
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин проводит свой 1000-й матч в чемпионатах России.

Капитан «Магнитки» попал в заявку команды на домашнюю игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Стоит отметить, что 37-летний хоккеист набирает очки в пяти матчах подряд – в этих встречах на его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач.

В нынешнем сезоне Мозякин провёл 16 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+6» и четырёх минутах штрафного времени.

«Автомобилист» подошёл к матчу в Магнитогорске с победной серией из 15 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова до сих пор не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне.

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