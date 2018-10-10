Вайсфельд: игра «Динамо» при Крикунове стала более системной и организованной

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», известный в прошлом хоккейный арбитр, эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре московского «Динамо» под руководством Владимира Крикунова.



«Определённо игра «Динамо» при Крикунове стала более системной и организованной. Что касается преодоления кризиса – хотелось бы надеяться, но давайте посмотрим на результат после 10-12 матчей под руководством Владимира Васильевича. Одно уже ясно: хоккей «Динамо» при нём поменялся, и вряд ли стоит думать, что проблемы команды решились бы и так, без смены тренера.



Что касается состава, то к лидерам команды, Дмитрию Кагарлицкому и Вадиму Шипачёву претензий и так было меньше всех, даже в те моменты, когда «Динамо» проигрывало. Сейчас они подтверждают свой уровень, ведут за собой остальных», — приводит слова Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.