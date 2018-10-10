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«Автомобилист» обыграл «Металлург», продлив победную серию до 16 матчей

«Автомобилист» обыграл «Металлург», продлив победную серию до 16 матчей
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Магнитогорске и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

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Гости открыли счёт на 7-й минуте благодаря точному броску Георгия Белоусова. Во втором игровом отрезке шайба ещё дважды оказалась в воротах Артёма Загидулина – свои фамилии на табло вписали Найджел Доус и Степан Хрипунов. После этого голкипер «Магнитки» уступил своё место на льду Василию Кошечкину. В третьем периоде Франсис Паре реализовал численный перевес и довёл преимущество екатеринбургской команды до четырёх шайб, на что хозяева ответили голом Виктора Антипина в большинстве.

«Автомобилист» продлил победную серию до 16 матчей и упрочил лидерство в Восточной конференции. Дружина Йозефа Яндача в свою очередь прервала серию из шести успешных результатов.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 4
0:1, 0:2, 1:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Белоусов (Миловзоров) – 07:19 (5x5), 0:2 – Доус – 20:30 (5x5), 0:3 – Хрипунов (Мамкин, Попов) – 22:09 (5x5), 0:4 – Паре – 45:34 (5x4), 1:4 – Антипин (Вольски) – 46:46 (5x4)

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