«Автомобилист» обыграл «Металлург», продлив победную серию до 16 матчей

«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Магнитогорске и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.



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Гости открыли счёт на 7-й минуте благодаря точному броску Георгия Белоусова. Во втором игровом отрезке шайба ещё дважды оказалась в воротах Артёма Загидулина – свои фамилии на табло вписали Найджел Доус и Степан Хрипунов. После этого голкипер «Магнитки» уступил своё место на льду Василию Кошечкину. В третьем периоде Франсис Паре реализовал численный перевес и довёл преимущество екатеринбургской команды до четырёх шайб, на что хозяева ответили голом Виктора Антипина в большинстве.



«Автомобилист» продлил победную серию до 16 матчей и упрочил лидерство в Восточной конференции. Дружина Йозефа Яндача в свою очередь прервала серию из шести успешных результатов.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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