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Продлит ли «Салават Юлаев» серию побед и другие матчи дня

Продлит ли «Салават Юлаев» серию побед и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 11 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Салават Юлаев» — «Трактор»;
— «Ак Барс» — «Спартак»;
— «Торпедо» — «Сочи»;
— «Авангард» — «Слован».

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

«Салават Юлаев» подходит к игре с «Трактором», одержав две победы подряд. Сначала подопечные Николая Цулыгина переиграли «Слован» (4:1), а затем оказались сильнее омского «Авангарда» — 3:2. В настоящий момент уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинская команда располагается на 10-й строчке, в предыдущем матче подопечные Германа Титова уступили в Хабаровске местному «Амуру» (1:3).

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