Мартемьянов: «Автомобилист» разобрал по косточкам игру «Металлурга»

Наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выездного матча с магнитогорским «Металлургом» (4:1). Клуб из Екатеринбурга одержал 16-ю победу подряд.



«Тяжёлая игра. Очень напряжённый матч был, соперник серьёзный. Мы с тренерским штабом подготовились, я считаю, очень хорошо, разобрали по косточкам игру «Металлурга». Во многих моментах нам удалось пресечь развитие атаки. Кроме того, очень организованно сыграли в обороне и правильно действовали в атаке. Забили нужные голы, команда играла по заданию. Ещё раз повторюсь, матч был напряжённый, соперник сильный, мастеровитый, нам в некоторых моментах приходилось очень нелегко.



Когда вернутся в строй травмированные хоккеисты? Не знаю. У меня есть информация, что Саша Кучерявенко уже возможно в следующем матче примет участие. Дали допуск к полноценной работе Александру Торченюку. Артём Гареев перед нашим отъездом первый раз вышел на лёд, снял гипс. Голышев и Чесалин пока не в строю. Сегодня ещё заболел Крикунов. Двух троек, на которые мы рассчитывали, сегодня не было», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Металлурга».

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