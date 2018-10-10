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Дубли Капризова и Андронова помогли ЦСКА обыграть «Динамо» в московском дерби

Дубли Капризова и Андронова помогли ЦСКА обыграть «Динамо» в московском дерби
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу «армейцев».

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Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 3-й минуте стараниями Сергея Андронова. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол «армейца» Кирилла Капризова бело-голубые ответили шайбой Виталия Меньшикова в большинстве. В заключительном периоде голкипер «Динамо» Александр Ерёменко пропустил ещё трижды, после чего уступил своё место Ивану Бочарову. Дубли оформили Андронов и Капризов, ещё один гол на счету Максима Шалунова.

ЦСКА одержал десятую победу подряд, а подопечные Владимира Крикунова проиграли в шестой раз за последние восемь матчей.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 1
1:0, 1:1, 3:0
Динамо М
Москва
1:0 – Андронов (Слепышев, Пашнин) – 02:37 (5x5), 2:0 – Капризов (Вей, Григоренко) – 22:44 (5x5), 2:1 – Меньшиков (Кагарлицкий, Шипачёв) – 37:07 (5x4), 3:1 – Шалунов (Попов) – 46:45 (5x5), 4:1 – Андронов (Слепышев, Романов) – 47:00 (5x5), 5:1 – Капризов (Вей, Григоренко) – 48:15 (5x5)

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