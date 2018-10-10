Дубли Капризова и Андронова помогли ЦСКА обыграть «Динамо» в московском дерби

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу «армейцев».



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Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 3-й минуте стараниями Сергея Андронова. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол «армейца» Кирилла Капризова бело-голубые ответили шайбой Виталия Меньшикова в большинстве. В заключительном периоде голкипер «Динамо» Александр Ерёменко пропустил ещё трижды, после чего уступил своё место Ивану Бочарову. Дубли оформили Андронов и Капризов, ещё один гол на счету Максима Шалунова.



ЦСКА одержал десятую победу подряд, а подопечные Владимира Крикунова проиграли в шестой раз за последние восемь матчей.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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