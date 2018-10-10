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Гол Локтионова в овертайме принёс «Локомотиву» выездную победу над СКА

Гол Локтионова в овертайме принёс «Локомотиву» выездную победу над СКА
Хоккей / КХЛ

СКА встречался с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Основное время матча завершилось без заброшенных шайб, при этом команды заработали на двоих всего две минуты штрафного времени. Судьба противостояния решилась в овертайме, где победу ярославской дружине принёс точный бросок Андрея Локтионова.

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СКА прервал серию из трёх побед, а «Локомотив» добился успеха в третьей игре кряду. Питерская команда проведёт следующий матч в Санкт-Петербурге с «Северсталью» (12 октября), «железнодорожники» в этот же день будут гостить у минского «Динамо».

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
0 : 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Локтионов (Накладал, Алексеев) – 61:04 (3x3)

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