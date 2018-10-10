Никитин: Капризову, Григоренко и Вею нравится играть вместе

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Ребята сегодня хорошо играли. Был момент, когда упустили инициативу, но собрались. Я думаю, что заслуженно ребята были вознаграждены. Юханссон — один из лучших вратарей лиги, но мало играет? Он играл у нас дня четыре назад, с «Сибирью». А Сорокин что — не один из лучших?



Капризов забросил обе шайбы с передач Григоренко и Вея? Они 15-16 матчей сыграли вместе. Взаимопонимание и должно быть, но уровень игроков достаточно высокий. Им нравится играть вместе, но хоккей — это такой вид спорта, что нужно доказывать ежедневно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА задавил «Динамо» — бело-голубые не в состоянии снять проклятие Владимир Крикунов и Александр Ерёменко бессильны против статистики.