Воробьёв: к сожалению, ошибка в овертайме стоила СКА одного очка

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (0:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Игра уровня плей-офф, хорошая, плотная. К сожалению, одна ошибка в овертайме стоила нам одного очка. Прохоркин пропустил второй матч подряд из-за ротации в составе.



Якупов шёл в силовую борьбу? Он и с «Йокеритом» так играл. Была ли с ним теоретическая беседа? У нас много теоретических бесед с командой», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Питерская команда прервала серию из трёх побед кряду, в то время как «железнодорожники» добились успеха в третьей встрече подряд. Ближайший матч подопечные Воробьёва проведут дома с «Северсталью» (12 октября).

СКА впервые за три года остался с баранкой. Всему виной Илья Коновалов 10 октября 2015-го СКА последний раз проиграл всухую, и тоже «Локомотиву».