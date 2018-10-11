Сорокин: не сказал бы, что ЦСКА выиграл дерби у «Динамо» в одну калитку

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин прокомментировал победу ЦСКА над московским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Команда выиграла, положительные эмоции. Что касается гола в мои ворота, то был трафик, не увидел броска, поэтому не смог отразить его. Я бы не сказал, что ЦСКА выиграл дерби у «Динамо» в одну калитку. Просто мы здорово провели первый и третий периоды. Считаю, что заслуженно победили.



Позитивный настрой, о победной серии не думаем, на нас она не давит. «Автомобилист» вообще не проигрывает, наверное, на них должно давить. Играем каждый матч и стараемся делать то, что от нас требуют», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



ЦСКА продлил победную серию до 10 матчей.

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