Коновалов: приятно, что первый «сухарь» сделал в матче со СКА

Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов прокомментировал выездную победу над СКА (1:0 ОТ). В этом матче голкипер «железнодорожников» отразил 38 бросков.



«Классное чувство, тем более обыграли такого сильного соперника, как СКА. Количество бросков не считал, выполнял свою работу, играл. Возможно, поймал кураж, в первом периоде в паре моментов сыграл ловушкой, и дальше успешно играл. Ничего особенно не запомнил, всё уже забыл.



Приятно, что свой первый «сухарь» сделал в матче со СКА. С любой командой приятно не пропустить, тем более с таким сильным соперником, как СКА. Наверное, были уже матчи, когда отражал по 38 бросков. Все матчи напряжённые. Неважно, сколько раз бросают — 15 или 45. Нужна победа в каждом матче.



Квартальнов после игры поздравил пацанов с победой, меня лично поблагодарил за ноль, за то, что помог команде. Приза, вручаемого лучшему игроку, у нас нет, все лучшие, когда побеждаем.



Не устал ли от нагрузки, ведь я сейчас первый вратарь? Уже не выбираешь, просто выполняешь свою работу. Если доверяют, надо оправдывать доверие», — передаёт слова Коновалова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА впервые за три года остался с баранкой. Всему виной Илья Коновалов 10 октября 2015-го СКА последний раз проиграл всухую, и тоже «Локомотиву».