Владислав Каменев дебютирует в нынешнем сезоне НХЛ матчем с «Баффало»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев готов дебютировать в нынешнем сезоне НХЛ.



Как сообщает пресс-служба американского клуба, российский форвард примет участие в гостевой игре с «Баффало Сэйбрз», которая пройдёт в ночь на 12 октября.



Ранее «лавины» вызвали 22-летнего хоккеиста из фарм-клуба. В двух матчах регулярного чемпионата АХЛ Каменев записал в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафного времени.



В прошлом сезоне Каменев провёл три матча за основную команду «Колорадо», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «-2». В среднем россиянин проводил на площадке чуть меньше девяти минут за игру.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19