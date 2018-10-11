Овечкин забросил 3-ю шайбу в сезоне после великолепной передачи Кузнецова

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился своей третьей заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Вегас Голден Найтс» (идёт 2-й период, 2:1) форвард забросил во втором периоде на 31-й минуте, ассистентом выступил Евгений Кузнецов.

Эта шайба стала четвёртым результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1126 (610+516) баллами за результативность в 1006 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».



Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).