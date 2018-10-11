«Вашингтон» обыграл «Вегас» благодаря дублю Овечкина и четырём очкам Кузнецова

Завершился очередной матч игрового дня регулярного сезона НХЛ – «Вашингтон Кэпиталз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший 4 очка (1+3). Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2». Александр Овечкин оформил дубль, 7 раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.

Ввсе результативные действия с участие россиян можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Также у «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстём и Ти Джей Оши. В составе «Вегаса» отличились Коди Икин и Райлли Смит.

«Вашингтон» с пятью очками в активе занимает третье место в Восточной конференции, Вегас» (2) – 11-й на Западе.