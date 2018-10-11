Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Вашингтон» обыграл «Вегас» благодаря дублю Овечкина и четырём очкам Кузнецова

«Вашингтон» обыграл «Вегас» благодаря дублю Овечкина и четырём очкам Кузнецова
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня регулярного сезона НХЛ – «Вашингтон Кэпиталз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов, набравший 4 очка (1+3). Он провёл на льду 18 минут 40 секунд и заработал показатель полезности «+2». Александр Овечкин оформил дубль, 7 раз бросил в створ ворот и заработал показатель полезности «+2» за 17 минут 59 секунд. Одной результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 22 минуты 16 секунд.

Ввсе результативные действия с участие россиян можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Также у «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстём и Ти Джей Оши. В составе «Вегаса» отличились Коди Икин и Райлли Смит.

«Вашингтон» с пятью очками в активе занимает третье место в Восточной конференции, Вегас» (2) – 11-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2018, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 2
1:0, 1:1, 3:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 19:25 (5x4), 2:0 – Овечкин (Кузнецов, Коннолли) – 30:18 (5x5), 2:1 – Икин – 30:49 (5x5), 3:1 – Бекстрём (Кузнецов, Карлсон) – 45:08 (5x4), 3:2 – Смит (Холден, Карлссон) – 47:08 (5x5), 4:2 – Овечкин (Кузнецов, Коннолли) – 50:33 (5x5), 5:2 – Оши (Нисканен, Орлов) – 58:05 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент