Овечкин вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2, дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Он вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, обойдя Бобби Халла, забившего 610 голов. Сейчас на счету Александра 611 голов, следующей его целью является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы – 625 шайб.

Видео голов Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В трёх стартовых матчах нового сезона Александр забросил четыре шайбы и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.

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