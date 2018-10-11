«Аризона» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Анахайм»

Завершился очередной матч игрового дня регулярного сезона НХЛ – «Анахайм Дакс» дома в серии послематчевых буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

На шестой минуте форвард хозяев Райан Кеслер открыл счёт, но под занавес стартового периода Дилан Строум восстановил паритет, реализовав большинство. Во втором игровом отрезке гости отличились в меньшинстве – Брэд Ричардсон вывел «койотов» вперёд. На 35-й минуте Бен Стрит вновь сделал счёт равным. Третий период и овертайм обошлись без голов, а вот в серии послематчевых буллитов победу одержали гости благодаря точному удару Ника Казинса.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 14 минут 15 секунд и отметился пятью хитами.

«Анахайм» терпит первое поражение в сезоне, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, в активе «уток» семь очков. Для «Аризоны» это первая победа, которая позволяет подняться на 11-е место.