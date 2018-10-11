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«Аризона» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Анахайм»

«Аризона» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Анахайм»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня регулярного сезона НХЛ – «Анахайм Дакс» дома в серии послематчевых буллитов уступил «Аризоне Койотс» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

На шестой минуте форвард хозяев Райан Кеслер открыл счёт, но под занавес стартового периода Дилан Строум восстановил паритет, реализовав большинство. Во втором игровом отрезке гости отличились в меньшинстве – Брэд Ричардсон вывел «койотов» вперёд. На 35-й минуте Бен Стрит вновь сделал счёт равным. Третий период и овертайм обошлись без голов, а вот в серии послематчевых буллитов победу одержали гости благодаря точному удару Ника Казинса.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 14 минут 15 секунд и отметился пятью хитами.

«Анахайм» терпит первое поражение в сезоне, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, в активе «уток» семь очков. Для «Аризоны» это первая победа, которая позволяет подняться на 11-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2018, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 3
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Кеслер (Кольяно, Линдхольм) – 05:52 (5x5), 1:1 – Строум (Келлер, Паник) – 17:33 (5x4), 1:2 – Ричардсон (Грабнер, Яльмарссон) – 25:24 (4x5), 2:2 – Стрит (Петтерссон) – 34:39 (5x5), 2:3 – Казинс – 65:00 ( ПБ)
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