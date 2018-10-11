Бекстрём вышел на 4-е место в истории «Вашингтона» по победным шайбам

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2, победная шайба на счету шведского нападающего Никласа Бекстрёма. Она стала для Никласа 34-й победной в его карьере.

Никлас вышел на 4-е место в истории «Вашингтона» по победным шайбам, обойдя Бенгта-Оке Густафссона, забившего 33 победных гола. Следующей целью для Бекстрёма является результат Майка Гартнера – 54 шайбы. Клубный рекорд принадлежит капитану «столичной» команды Александру Овечкину — 102 шайбы. Второе место занимает Петер Бондра — 73 победных гола.

Видео шайбы также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».