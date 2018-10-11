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Кузнецов — о 17-м месте Овечкина: это хорошо, значит, за ужин платит он

Кузнецов — о 17-м месте Овечкина: это хорошо, значит, за ужин платит он
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Не имеет значения, сколько очков я набрал. Важны только те очки, которые есть у команды. Это очень важно. Мы говорим сейчас о хорошем старте, и эти моменты будут иметь большое значение в конце регулярного чемпионата. Что касается моей личной игры, то свои очки всегда можно заработать, если играть правильно. Если ты выходишь с хорошими партнёрами, то баллы всегда наберёшь.

Оши говорит, что я нахожусь в пятёрке лучших игроков лиги? Мне, если честно, плевать на это. Я просто с удовольствием выхожу на лёд в каждом матче. Если ты не получаешь удовольствия от того, что делаешь, то тебе пора на пенсию. Овечкин прошёл Бобби Халла и стал 17-м снайпером в истории? Это хорошо. Это значит, что за ужин платит он», — цитирует Кузнецова Washingrton Post.

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